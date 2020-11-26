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НОВОСТИ

Власти Германии продлили ограничения из-за COVID-19 до 20 декабря

10:27 26.11.2020

Карантинный режим в Германии, введенный до конца ноября, будет продлен до 29 декабря. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, такое решение было принято после переговоров с представителями 16 федеральных земель, причем, ограничения могут быть сохранены и на более длительный период. «Мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января», - сообщила канцлер.

Особый режим действует в Германии со 2 ноября, закрыты рестораны, бары, готовые блюда разрешено продавать только навынос. Также не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. При этом в стране работают школы и детские сады, а также торговые центры.

Кроме того, чуть ранее о том, что ограничительные меры будут продлены, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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