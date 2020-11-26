Число заразившихся COVID-19 в РФ возросло за сутки на 25 487, это максимум за пандемию

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 25 487, это максимальное значение с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 187 990, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 ноября и составил 25 173 новых случая. В относительном выражении прирост, по данным штаба, увеличился с 1,1% до 1,2%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 073. Всего уже выздоровели 1 685 492 пациента. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 77% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 524 против 507 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 38 062 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.