Суд приговорил к пожизненным срокам участников попытки переворота в Турции в 2016 году

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкий суд приговорил в четверг к пожизненным заключениям участников попытки переворота в июле 2016 года, сообщает Анатолийское агентство.

Многие бывшие офицеры ВС Турции, которые, по обвинениям прокуратуры, принимали непосредственное участие в боевых действиях, получили от 3 до 79 пожизненных сроков.

Всего по этому делу проходит 475 обвиняемых.