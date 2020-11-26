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Суд приговорил главу российской ячейки "Аум синрикё" к 15 годам колонии

13:05 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Аум синрикё" Михаил Устьянцев приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении.

Ранее гособвинитель просил суд назначить Устьянцеву наказание в виде 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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