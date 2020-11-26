Суд приговорил главу российской ячейки "Аум синрикё" к 15 годам колонии
13:05 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Аум синрикё" Михаил Устьянцев приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении.
Ранее гособвинитель просил суд назначить Устьянцеву наказание в виде 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
НОВОСТИ
- 13:32 26.11.2020
- В больницах из-за коронавируса находится 21 депутат Госдумы - Володин
- 13:20 26.11.2020
- На Украине необходимо немедленно ввести локдаун на 3-4 недели - глава МВД Аваков
- 13:00 26.11.2020
- Цифровые финансовые активы признают имуществом - Мишустин
- 12:32 26.11.2020
- Белоруссия готова к интенсификации отношений с Россией - Лукашенко
- 12:20 26.11.2020
- Парламент Азербайджана предложил отозвать Францию из сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 12:05 26.11.2020
- Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна
- 12:00 26.11.2020
- Суд приговорил к пожизненным срокам участников попытки переворота в Турции в 2016 году
- 11:32 26.11.2020
- Регионы с тяжелой эпидобстановкой получат вакцины от COVID-19 в декабре-январе - эксперт
- 11:20 26.11.2020
- МИД Турции осудил резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
- 11:05 26.11.2020
- Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн руб., наложенный судом РФ из-за закона о данных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать