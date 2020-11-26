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На Украине необходимо немедленно ввести локдаун на 3-4 недели - глава МВД Аваков

13:20 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса на Украине негативная, поэтому необходимо ввести локдаун на три - четыре недели в ближайшее время. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три - четыре недели", - отметил Аваков в эфире телеканала "Украина-24". По его словам, Кабинет министров Украины занимается этим вопросом. "Убежден, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни", - сообщил министр.

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