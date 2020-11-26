В больницах из-за коронавируса находится 21 депутат Госдумы - Володин
13:32 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг на заседании палаты, что 21 депутат на данный момент госпитализирован из-за заболевания, вызванного коронавирусом, всего болезнь на сегодняшний день затронула 137 парламентариев.
"Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию, включая 21-го", - сказал спикер.
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