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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

14:12 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн руб., в 2022 году - 124,22 трлн руб., в 2023 году - 132,82 трлн руб.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн руб., в 2022 году - 20,6 трлн руб., в 2023 году - 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн руб., в 2022 году - 21,88 трлн руб., в 2023 году - 23,67 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году - 1,25 трлн руб., в 2023 году - 1,41 трлн руб.

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