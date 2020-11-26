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Европарламент призвал страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции

20:00 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за ее поведения в Средиземном море. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За резолюцию проголосовал 631 депутат, против - 3. "Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что решение Турции "открыть" бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. "Депутаты Европарламента призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН (в соответствии с резолюцией 550 (1984) Совета Безопасности ООН) и воздержаться от любых действий, которые изменяют демографический баланс на острове посредством политики незаконного расселения", - говорится в документе.

Кроме того, в резолюции отмечается, что отношения между Евросоюзом и Турцией достигли "исторического минимума" из- за действий Анкары в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также "прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте".

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