Европарламент призвал страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции
20:00 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за ее поведения в Средиземном море. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
За резолюцию проголосовал 631 депутат, против - 3. "Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что решение Турции "открыть" бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. "Депутаты Европарламента призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН (в соответствии с резолюцией 550 (1984) Совета Безопасности ООН) и воздержаться от любых действий, которые изменяют демографический баланс на острове посредством политики незаконного расселения", - говорится в документе.
Кроме того, в резолюции отмечается, что отношения между Евросоюзом и Турцией достигли "исторического минимума" из- за действий Анкары в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также "прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте".
НОВОСТИ
- 19:15 26.11.2020
- С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат
- 18:54 26.11.2020
- Очередь желающих проститься с Марадоной растянулась на два километра
- 18:50 26.11.2020
- В Новогоднюю ночь московский метрополитен будет работать
- 18:40 26.11.2020
- Мэр Москвы назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне
- 18:30 26.11.2020
- Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных
- 17:40 26.11.2020
- Уровень репрессий против граждан Белоруссии в ЕК назвали беспрецедентным - СМИ
- 17:30 26.11.2020
- Роскосмос опроверг новость про отказ от МКС
- 17:12 26.11.2020
- В РФ сейчас больше миллиона пациентов с коронавирусом или подозрением на него - Мурашко
- 17:00 26.11.2020
- Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб
- 16:40 26.11.2020
- "Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать