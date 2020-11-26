Рогозин: Думаю, списывать МКС еще рано

20:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос ведет мониторинг состояния Международной космической станции (МКС), но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано", - написал Рогозин на своей странице в "Фейсбуке".