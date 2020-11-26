Фанаты Марадоны устроили столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по спортсмену, вспыхнули в четверг в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает с места корр. ТАСС.