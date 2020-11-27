Руководителя АТУ острова Русский отстранят от работы за бездействие
09:32 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Чиновницу с острова Русский отстранят от работы за бездействие. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что руководитель АТУ острова Русский проявила безответственное отношение к своим обязанностям.
«Со своими обязанностями она не справилась. Работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров — ни разу не видели её. Не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности», — сказал Кожемяко главе Владивостока Олегу Гуменюку.
После ледяного дождя остров Русский оказался оторван от материка, поскольку мост, связывающий его с Владивостоком, временно закрыт. Говорит Москва
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