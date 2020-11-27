МВД планирует ввести электронный паспорт в пилотном проекте до 1 декабря 2021 г.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.