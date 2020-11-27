Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в режиме видеоконференции - Кремль
11:20 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. В этом году она пройдет в формате видеоконференции, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента РФ начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. "Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли", - уточняют в Кремле.
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