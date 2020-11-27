Первые 25 добровольцев старше 60 лет получили вакцину "Вектора", жалоб нет - разработчик

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые 25 добровольцев старше 60 лет привились вакциной "Вектора" от коронавируса, жалоб состояние не зафиксировано. Об этом сообщил в пятницу заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"21 ноября начались испытания на людях 60+. Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.