Главком ВС Украины оценил возможность вернуть Донбасс военным путем

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине оценили возможность вернуть Донбасс военным путём. Главнокомандующий Вооружёнными силами страны Руслан Хомчак заявил «Новому времени», что не видит чисто военного решения в этом вопросе.

По его словам, при применении силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий в густонаселённых районах. Также украинские военные понесут серьёзные потери. Кроме того, по мнению Хомчака, есть риск вмешательства России в подобную операцию.

Генерал отметил, что жители Донбасса не везде поддерживают Украину, поэтому военных «ждут выстрелы в спину». Говорит Москва