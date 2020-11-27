Главком ВС Украины оценил возможность вернуть Донбасс военным путем
12:20 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украине оценили возможность вернуть Донбасс военным путём. Главнокомандующий Вооружёнными силами страны Руслан Хомчак заявил «Новому времени», что не видит чисто военного решения в этом вопросе.
По его словам, при применении силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий в густонаселённых районах. Также украинские военные понесут серьёзные потери. Кроме того, по мнению Хомчака, есть риск вмешательства России в подобную операцию.
Генерал отметил, что жители Донбасса не везде поддерживают Украину, поэтому военных «ждут выстрелы в спину». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:32 27.11.2020
- Космонавт Сураев указал на недостатки космической отрасли РФ
- 12:05 27.11.2020
- Первые 25 добровольцев старше 60 лет получили вакцину "Вектора", жалоб нет - разработчик
- 12:00 27.11.2020
- Больше всего в России платят главам нефтегазовых, промышленных и телеком-компаний - Forbes
- 11:32 27.11.2020
- В 2020 году разведку у границ России провели свыше 1 300 иностранных самолетов
- 11:20 27.11.2020
- Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в режиме видеоконференции - Кремль
- 11:05 27.11.2020
- МВД планирует ввести электронный паспорт в пилотном проекте до 1 декабря 2021 г.
- 11:00 27.11.2020
- В России за сутки выявили 27 543 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
- 10:32 27.11.2020
- Индия и КНР не могут договориться о разъединении войск в Ладакхе - СМИ
- 10:20 27.11.2020
- Новые правила сдачи на водительские права будут утверждены в начале года - источник
- 10:05 27.11.2020
- В России число совершенных через мобильную связь преступлений выросло почти на 100% - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать