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Космонавт Сураев указал на недостатки космической отрасли РФ

12:32 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Космонавт Сураев упрекнул госкомпании РФ в нежелании развивать космическую отрасль. По его словам, ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в структуру «Роскосмоса», работает по принципу «ворон ворону глаз не выклюет».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» лётчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев сравнил США и Россию.

«В чём отличие американской системы в корне от российской? В том, что в американской системе есть государственная служба, которая называется НАСА. И у них есть контракторы, грубо говоря. Например, те же Space X, Lockheed Martin Corporation и тому подобное. Когда тот же самый космонавт прилетает с МКС и говорит: «Ребят, здесь надо поправить, здесь надо сделать, а тут мы думали сделать ещё на стадии разработки, надо сделать так», — контрактор, чтобы не потерять свой контракт с госкомпанией НАСА, он сделает всё возможное. И это правильно.

Что происходит у нас? У нас есть Центр имени Хруничева, РКК «Энергия» имени Королёва. Когда космонавты из полёта в полёт жалуются и говорят, что многое не так, та же самая «Энергия» те же самые контрактные деньги платит. «Энергия» сама себе техзадание выдаёт, сама себе исполняет, всё по принципу «ворон ворону глаз не выклюет». Это состояние спокойствия — это нормальное для неё состояние, поэтому какого-то прорывного развития не будет, потому что у них нет конкуренции».

По его словам, необходимо переосмыслить задачи касательно экспериментов в космосе.

«У нас нет мощностей и на российском сегменте МКС, и, как я понимаю, особо это не интересно нашей науке. Большинство экспериментов, которые проводятся, они ещё на станции «Мир» проводились. Они как обкатанная машина, которая едет и едет. Получают государевы деньги и продолжают эксперимент. А что за результаты, какие, кому они нужны?

Можно, конечно, декларировать, оно у нас так и делается, что у нас есть хорошие эксперименты. Я не спорю, но их один-два-три и обчёлся. В основном эксперименты такие: достал контейнер, повернул задвижечку, повесил его на стенку, он у тебя экспонируется какое-то время, ты эту заглушечку потом опять завернул на место и вернул на Землю. Это эксперименты, которые имеют очень красивые и сложные названия, обывателю кажется, что проводится большая научная работа. На самом деле, эксперименты делаются очень давно, и это, извините меня, уровень «Пионерской зорьки».

Космонавт уточнил, что в России уже безвозвратно потеряли часть технологий и специалистов.

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