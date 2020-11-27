В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика
13:00 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учитель одной из школ Нальчика произвел выстрелы в воздух из травматического пистолета после потасовки со знакомыми ученика, пострадавших нет, сообщили журналистам в пятницу в пресс- службе МВД по региону.
"Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что, по предварительным данным, между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и произвел выстрелы в воздух", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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