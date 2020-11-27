Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование - Захарова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намерение избранного президента Молдавии Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", - сказала она.