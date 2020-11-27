Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование - Захарова
13:05 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Намерение избранного президента Молдавии Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", - сказала она.
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