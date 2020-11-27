В Орле из газетных киосков изъяли марки с изображением Гитлера
13:32 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера изъяли из газетных киосков Орла после проверки, проведенной прокуратурой региона, сообщила в пятницу пресс- служба ведомства. Сотрудникам ответственных компаний объявили предостережения.
"Установлено, что ООО "Дон-пресс" закупило печатную продукцию в виде марок с изображением руководителя фашистской Германии для реализации в киосках ООО "Орелроспечать", расположенных на территории Орловской области. В результате прокурорского вмешательства из розничных ларьков продукция оперативно изъята", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры.
Генеральный директор "Орелроспечать" и директор коммерческой службы "Дон-пресс" получили предостережения, так как в соответствии с нормами закона использование в любой форме нацистской символики запрещается. Ранее следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о продаже в Орле почтовых марок с изображением Гитлера.
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