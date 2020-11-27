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Фридайвер из РФ установил мировой рекорд

14:00 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российский фридайвер установил мировой рекорд Алексей Молчанов задержал дыхание и нырнул на глубину 113 метров.

Погружение заняло в общей сложности 4 минуты 5 секунд. Раньше лучший результат в мире принадлежал французу Арно Жеральду, которого называли главным соперником россиянина.

«Каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что они безграничны», — приводятся слова Молчанова в пресс-релизе, поступившем в редакцию радиостанции «Говорит Москва».

Новый рекорд стал 20-м в карьере спортсмена. 33-летний россиянин — 14-кратный чемпион мира по фридайвингу.

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