Фридайвер из РФ установил мировой рекорд
14:00 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российский фридайвер установил мировой рекорд Алексей Молчанов задержал дыхание и нырнул на глубину 113 метров.
Погружение заняло в общей сложности 4 минуты 5 секунд. Раньше лучший результат в мире принадлежал французу Арно Жеральду, которого называли главным соперником россиянина.
«Каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что они безграничны», — приводятся слова Молчанова в пресс-релизе, поступившем в редакцию радиостанции «Говорит Москва».
Новый рекорд стал 20-м в карьере спортсмена. 33-летний россиянин — 14-кратный чемпион мира по фридайвингу.
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