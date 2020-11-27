0
0
23
НОВОСТИ

Недостаток лекарств в продаже объяснили необходимостью обеспечить больницы

14:12 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Аптекари объяснили недостаток лекарств в продаже необходимостью обеспечить больницы. Сейчас все производители направлены на насыщение государственной системы здравоохранения.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об исправлении ситуации с перебоями в поставках лекарств. По его словам, в ближайшие два месяца в России также значительно увеличат производство вакцины от COVID-19.

Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что медикаменты в первую очередь идут в больницы.

«В аптеках до сих пор есть перебои с определёнными категориями лекарств. Есть перебои с антибиотиками, недостаточное количество антикоагулянтов, повышенный спрос, к сожалению, не удовлетворяется. В первую очередь, сейчас это происходит из-за того, что все производители направлены на насыщение лекарственного обеспечения в государственной системе здравоохранения. Все поставки сейчас идут именно в госпитальный сегмент».

Ранее Владимир Путин сказал о необходимости продления программы развития фарминдустрии до 2030 года, которая была запущена 10 лет назад.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 27.11.2020
Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Казани
0
25
14:10 27.11.2020
Более 1000 человек стали клиентами МКБ Премиум
0
38
14:00 27.11.2020
Фридайвер из РФ установил мировой рекорд
0
74
13:32 27.11.2020
В Орле из газетных киосков изъяли марки с изображением Гитлера
0
122
13:20 27.11.2020
Пресс-конференция Путина будет дополнена элементами "Прямой линии"
0
127
13:05 27.11.2020
Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование - Захарова
0
187
13:00 27.11.2020
В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика
0
171
12:32 27.11.2020
Космонавт Сураев указал на недостатки космической отрасли РФ
0
197
12:20 27.11.2020
Главком ВС Украины оценил возможность вернуть Донбасс военным путем
0
227
12:05 27.11.2020
Первые 25 добровольцев старше 60 лет получили вакцину "Вектора", жалоб нет - разработчик
0
225

Возврат к списку