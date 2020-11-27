Недостаток лекарств в продаже объяснили необходимостью обеспечить больницы
14:12 27.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Аптекари объяснили недостаток лекарств в продаже необходимостью обеспечить больницы. Сейчас все производители направлены на насыщение государственной системы здравоохранения.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об исправлении ситуации с перебоями в поставках лекарств. По его словам, в ближайшие два месяца в России также значительно увеличат производство вакцины от COVID-19.
Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что медикаменты в первую очередь идут в больницы.
«В аптеках до сих пор есть перебои с определёнными категориями лекарств. Есть перебои с антибиотиками, недостаточное количество антикоагулянтов, повышенный спрос, к сожалению, не удовлетворяется. В первую очередь, сейчас это происходит из-за того, что все производители направлены на насыщение лекарственного обеспечения в государственной системе здравоохранения. Все поставки сейчас идут именно в госпитальный сегмент».
Ранее Владимир Путин сказал о необходимости продления программы развития фарминдустрии до 2030 года, которая была запущена 10 лет назад.
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