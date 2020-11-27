В 20% российских компаний зарплата не росла более 2 лет - исследование
14:32 27.11.2020 Источник: РБК
Повысить или индексировать зарплату сотрудников планирует 21% российских компаний, свидетельствуют результаты опроса рекрутингового сервиса SuperJob, поступившие в РБК. Доля таких компаний оказалась минимальной с 2016 года — тогда о планах повысить зарплаты говорили 15% компаний. В прошлом году таких компаний было 32%.
SuperJob проводил опрос в ноябре среди представителей 1000 компаний (менеджеров по персоналу, представителей кадровых служб) во всех федеральных округах.
Среди компаний-респондентов больше половины (51%) точно не собираются повышать зарплаты сотрудникам в ближайшее время. Это максимум с 2016 года, когда «нет» на вопрос о росте зарплат в ближайшее время ответили 62% респондентов. В прошлом году таких было лишь 40%. Почти треть компаний (28%) в этом году затруднились с ответом о планах по поводу повышения зарплат.
Из опроса следует, что в течение года зарплаты были повышены или проиндексированы в 38% компаний (в 16% — меньше полугода назад). В 20% компаний зарплата не росла более 2 лет.
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