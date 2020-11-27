Число сдаваемых предметов на ОГЭ может быть сокращено до трех - Рособрнадзор
15:00 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трех - два обязательных, один по выбору. При этом отменять экзамены для 9-х классов пока не планируется, сообщил в пятницу ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, совместно с Минпросвещения РФ идут консультации по этому вопросу, тема также обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ.
"Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех - два обязательных и один по выбору. Татьяна Алексеевна [Голикова] дала этот вопрос на проработку, и совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются", - заявил Музаев.
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