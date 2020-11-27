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НОВОСТИ

Навальный предложил ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов

15:12 27.11.2020 Источник: Интерфакс

Российский оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его отравление.

"Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов - не только старых, но и новых", - сказал Навальный в ходе выступления в пятницу.

Он заметил, что введение санкций против руководства российских силовых структур несущественны, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Пока подобные санкции не будут направлены против олигархов, российские власти не будут относиться к ним серьезно, считает Навальный.

Оппозиционер отметил, что подобные денежные санкции можно вводить и в качестве реакции на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

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