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НОВОСТИ

Срок проведения ЕГЭ-2021 будет определен до нового года

16:32 27.11.2020 Источник: Интерфакс

Решение о сроках проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято до нового года, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

"До нового года мы дадим согласованное с правительством решение о том, когда будет проводится ЕГЭ и ОГЭ (основной госэкзамен)", - заявил Музаев в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Музаев сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос разведения потоков сдачи экзаменов в 9-х и 11-х классах.

"Если в прошлые годы экзамены в 9-х и 11-х классах сдавались параллельно в один временной промежуток, то один из подходов сейчас - развести потоки и сдавать в разные периоды", - сказал он.

Также идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. "Два обязательных экзамена точно будут сдавать. И другой момент - у нас еще идут дискуссии оставить два выборных (экзамена) или сократить до одного", - добавил Музаев.

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