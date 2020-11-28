Муж и жена должны в равной мере вести домашнее хозяйство, считают более 90% россиян - опрос

17:30 Источник: Интерфакс

Подавляющее большинство россиян (91%) убеждены, что в семьях оба супруга должны в равной мере заниматься ведением домашнего хозяйства, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что 4% сограждан считают ведение домашнего хозяйства исключительной сферой ответственности жены, 2% россиян полагают, что этим должен заниматься муж.

При этом, согласно опросу, половина респондентов (52%) сообщили, что в семьях большинства их знакомых оба супруга в равной мере занимаются домашним хозяйством, каждый третий (33%) отметил, что основная тяжесть забот по дому ложится на жену.

Всероссийский опрос был проведён 25-27 сентября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.