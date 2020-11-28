Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке
18:30 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращаемый космический аппарат КНР "Чанъэ-5" в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли и готовится к совершению посадки. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.
По его данным, в 20:58 по пекинскому времени (15:58 мск) беспилотный корабль, находясь в 400 км от поверхности Луны, "совершил торможение", в соответствии с планом выключив двигатели. Следующая его задача - под воздействием лунной гравитации совершить мягкую посадку.
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" во вторник успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Ориентировочно 2 декабря он совершит посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия.
Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.
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