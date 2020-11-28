0
0
130
НОВОСТИ

Во Франции протестуют против закона "О глобальной безопасности"

21:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 7,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста против закона "О глобальной безопасности" во французском Лионе. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс.

По его данным, манифестация началась в этом городе около 14:00 (16:00 мск). "Мы пришли, потому что боимся тоталитарного разворота правительства, - цитирует агентство участников акции. - Это плохо для наших детей и внуков".

По данным Франс Пресс, в ходе манифестации произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией. Участники акции бросались в стражей порядка бутылками и другими предметами, последние ответили слезоточивым газом.

Акции протеста в эту субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Бордо, Страсбурге, Марселе и Гренобле.

Более 45 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на МВД страны.

"По данным МВД, в субботу в манифестации против закона "О глобальной безопасности" приняли участие 46 тыс. человек", - отмечает телеканал. В прошлую субботу число протестующих составило 22 тыс.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 28.11.2020
Nord Stream 2 AG планирует возобновить работы по укладке "Северного потока - 2" в декабре
0
221
20:00 28.11.2020
В Госдуме призвали Россию жестче реагировать на провокации у границ
0
247
19:30 28.11.2020
Академики считают необходимым проводить экспертизу в связи с уголовными делами против ученых
0
271
19:00 28.11.2020
Оглашение послания Путина парламенту, возможно, состоится в начале 2021 года - Песков
0
280
18:30 28.11.2020
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке
0
323
18:00 28.11.2020
России в 2030-х годах придется замещать доходы от экспорта нефти - Кудрин
0
347
17:30 28.11.2020
Муж и жена должны в равной мере вести домашнее хозяйство, считают более 90% россиян - опрос
0
348
17:00 28.11.2020
ЕС осудил убийство иранского физика-ядерщика
0
421
16:00 28.11.2020
Спад экономики РФ в 2020 году может составить до 4,5%, считает Кудрин
0
433
15:00 28.11.2020
Запуск тяжелой "Ангары" состоится в декабре, ракета готова - Рогозин
0
566

Возврат к списку