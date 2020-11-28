Во Франции протестуют против закона "О глобальной безопасности"
21:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 7,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста против закона "О глобальной безопасности" во французском Лионе. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс.
По его данным, манифестация началась в этом городе около 14:00 (16:00 мск). "Мы пришли, потому что боимся тоталитарного разворота правительства, - цитирует агентство участников акции. - Это плохо для наших детей и внуков".
По данным Франс Пресс, в ходе манифестации произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией. Участники акции бросались в стражей порядка бутылками и другими предметами, последние ответили слезоточивым газом.
Акции протеста в эту субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Бордо, Страсбурге, Марселе и Гренобле.
Более 45 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на МВД страны.
"По данным МВД, в субботу в манифестации против закона "О глобальной безопасности" приняли участие 46 тыс. человек", - отмечает телеканал. В прошлую субботу число протестующих составило 22 тыс.
Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.
НОВОСТИ
- 20:30 28.11.2020
- Nord Stream 2 AG планирует возобновить работы по укладке "Северного потока - 2" в декабре
- 20:00 28.11.2020
- В Госдуме призвали Россию жестче реагировать на провокации у границ
- 19:30 28.11.2020
- Академики считают необходимым проводить экспертизу в связи с уголовными делами против ученых
- 19:00 28.11.2020
- Оглашение послания Путина парламенту, возможно, состоится в начале 2021 года - Песков
- 18:30 28.11.2020
- Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке
- 18:00 28.11.2020
- России в 2030-х годах придется замещать доходы от экспорта нефти - Кудрин
- 17:30 28.11.2020
- Муж и жена должны в равной мере вести домашнее хозяйство, считают более 90% россиян - опрос
- 17:00 28.11.2020
- ЕС осудил убийство иранского физика-ядерщика
- 16:00 28.11.2020
- Спад экономики РФ в 2020 году может составить до 4,5%, считает Кудрин
- 15:00 28.11.2020
- Запуск тяжелой "Ангары" состоится в декабре, ракета готова - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать