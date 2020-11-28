Во Франции протестуют против закона "О глобальной безопасности"

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 7,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста против закона "О глобальной безопасности" во французском Лионе. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс.

По его данным, манифестация началась в этом городе около 14:00 (16:00 мск). "Мы пришли, потому что боимся тоталитарного разворота правительства, - цитирует агентство участников акции. - Это плохо для наших детей и внуков".

По данным Франс Пресс, в ходе манифестации произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией. Участники акции бросались в стражей порядка бутылками и другими предметами, последние ответили слезоточивым газом.

Акции протеста в эту субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Бордо, Страсбурге, Марселе и Гренобле.

Более 45 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на МВД страны.

"По данным МВД, в субботу в манифестации против закона "О глобальной безопасности" приняли участие 46 тыс. человек", - отмечает телеканал. В прошлую субботу число протестующих составило 22 тыс.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.