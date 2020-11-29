Для борьбы с нелегальной миграцией Лондон и Париж договорились усилить контроль у Ла-Манша
09:20 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании и Франции подписали новое соглашение по борьбе с нелегальной миграцией и договорились усилить контроль на французском побережье Ла-Манша. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
"Глава МВД [Великобритании] Прити Пател и министр внутренних дел [Франции] Жеральд Дарманен подтвердили, что обязуются сделать этот путь (через Ла-Манш - прим. ТАСС) непригодным [для нелегальной миграции]. Они подписали расширенное соглашение, основой для которого стали совместные действия, которые уже позволили увеличить долю предотвращенных попыток пересечения [пролива] с 41% в 2019 году до 60% в последние недели", - говорится в сообщении.
Согласно договоренности, число сотрудников служб безопасности, патрулирующих 150-километровый участок французского побережья Ла-Манша, удвоится с 1 декабря. Министры также согласовали расширение использования новейших технологий для слежения за проливом. Речь идет, в частности, о беспилотниках, радарах, оптоэлектронных биноклях и камерах видеонаблюдения. Кроме того, в портах на севере и западе Франции также будут усилены меры безопасности для борьбы с контрабандой.
Помимо этого, стороны договорились работать над улучшением условий проживания мигрантов во Франции, чтобы они не искали убежища в третьих странах.
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