Оргкомитет выделит на проведение Олимпиады в Токио дополнительно $1,9 млрд - СМИ
09:30 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что дополнительные средства пойдут, в частности, на покрытие компенсаций по контрактам с арендодателями, наемными рабочими и возврат денег за билеты тем людям, кто захочет их сдать.
В начале октября оргкомитет объявил, что планирует сэкономить на проведении Игр порядка 30 млрд иен ($284 млн). Это предполагается сделать, в частности, путем сокращения присутствия на Играх официальных лиц из иностранных делегаций и Международного олимпийского комитета (МОК) на 10-15%. Также предполагается уменьшить расходы за счет более экономичного освещения спортивных объектов.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.
В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр. Япония уже потратила на подготовку к Играм больше $13 млрд.
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