К началу учебного года готовится первая восстановленная в Карабахе школа
10:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая школа, восстановленная с помощью МЧС России в Нагорном Карабахе, готовится к началу учебного года, школьная линейка запланирована на 1 декабря. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.
"29 ноября в рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе оперативная группировка МЧС России оказала помощь в восстановлении общеобразовательной школы имени Оника Григоряна на 200 учеников в селе Иванян Аскеранского района. Спасатели совместно с представителями администрации города помогли восстановить остекление и системы отопления школы", - сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что в школе осталось провести отделочные ремонтные работы, восстановить водоснабжение, расставить школьные парты и стулья. "Школьная линейка для учеников запланирована на 1 декабря", - добавили в ведомстве.
Ранее две автоколонны МЧС доставили в Степанакерт более 300 тонн стройматериалов в качестве гуманитарной помощи. Среди грузов доставлены древесина и стекло, которые там нужны в первую очередь. 26 ноября в Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка спасателей МЧС России, ее увеличение проводится постепенно с учетом необходимости выполнения тех или иных задач в рамках гуманитарной миссии.
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