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Эффективности российской вакцины "Спутник V" признали британские эксперты в области вирусологии - СМИ

10:20 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии назвали достаточно убедительными данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". С таким заявлением они выступили в комментарии канадскому телеканалу Си-би-си.

"Данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна", - отметил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс, комментируя результаты клинических испытаний российской вакцины, которые показали эффективность на уровне 95%. "Эти результаты соответствуют тому, что мы наблюдаем у других вакцин", - добавил он.

Как передает телеканал, положительные оценки ученых основаны на том, что разработки, на базе которых создана российская вакцина, неоднократно доказывали свою эффективность.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй. Результаты российской вакцины оказались выше, чем ее зарубежных конкурентов. Так, эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

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