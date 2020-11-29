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В РФ вырос коэффициент распространения коронавируса с 1,05 до 1,09

11:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос с 1,05 до 1,09. В Москве этот показатель за сутки прибавил сразу 0,19 и достиг отметки 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из десяти регионов коэффициент не оказался ниже 1. Только в Красноярском крае он равен единице, причем уже пятый день подряд. В остальных регионах показатель выше этой отметки.

В Свердловской области он составил 1,01, в Нижегородской и Ростовской областях - 1,03, в Иркутской и Воронежской областях - 1,04, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1.06, а в Подмосковье - 1,08.

В Санкт-Петербурге, где впервые выявлено уже более 3,7 тыс. новых случаев, коэффициент остается высоким и находится на уровне 1,21.

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