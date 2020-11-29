В РФ вырос коэффициент распространения коронавируса с 1,05 до 1,09
11:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос с 1,05 до 1,09. В Москве этот показатель за сутки прибавил сразу 0,19 и достиг отметки 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Ни в одном из десяти регионов коэффициент не оказался ниже 1. Только в Красноярском крае он равен единице, причем уже пятый день подряд. В остальных регионах показатель выше этой отметки.
В Свердловской области он составил 1,01, в Нижегородской и Ростовской областях - 1,03, в Иркутской и Воронежской областях - 1,04, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1.06, а в Подмосковье - 1,08.
В Санкт-Петербурге, где впервые выявлено уже более 3,7 тыс. новых случаев, коэффициент остается высоким и находится на уровне 1,21.
НОВОСТИ
- 11:20 29.11.2020
- Актер Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в киносаги "Звездные войны", умер на 86-м году жизни
- 10:20 29.11.2020
- Эффективности российской вакцины "Спутник V" признали британские эксперты в области вирусологии - СМИ
- 10:10 29.11.2020
- К началу учебного года готовится первая восстановленная в Карабахе школа
- 09:40 29.11.2020
- Иск республиканцев о нарушениях на выборах был отклонен судом в Пенсильвании
- 09:30 29.11.2020
- Оргкомитет выделит на проведение Олимпиады в Токио дополнительно $1,9 млрд - СМИ
- 09:20 29.11.2020
- Для борьбы с нелегальной миграцией Лондон и Париж договорились усилить контроль у Ла-Манша
- 21:00 28.11.2020
- Во Франции протестуют против закона "О глобальной безопасности"
- 20:30 28.11.2020
- Nord Stream 2 AG планирует возобновить работы по укладке "Северного потока - 2" в декабре
- 20:00 28.11.2020
- В Госдуме призвали Россию жестче реагировать на провокации у границ
- 19:30 28.11.2020
- Академики считают необходимым проводить экспертизу в связи с уголовными делами против ученых
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать