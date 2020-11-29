За первые два часа выборов в парламент ЦИК Приднестровья отмечает низкую явку
12:15 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного Приднестровья регистрирует невысокую активность граждан, которые воскресенье выбирают депутатов Верховного совета (парламента) и местных органов власти. Об этом проинформировала в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая.
"На 09:00 (10:00 мск) по республике проголосовали 9 083 избирателя, что составило 2,23%", - сказала Городецкая. На президентских выборах 2016 года к этому времени проголосовали 5% избирателей. По словам Городецкой, жалобы о нарушениях не поступали.
Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). К этим выборам был отменен порог явки. Первые итоги выборов ЦИК планирует сообщить 30 ноября.
Как сообщает пресс-служба парламента, для мониторинга избирательного процесса в Приднестровье прибыли представители Госдумы РФ.
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