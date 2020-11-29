Сбер поздравляет всех мам с Днем матери при помощи специальных сервисов, открыток и семинаров
12:23 29.11.2020
День матери - 29 ноября - в Сбере считается одним из самых важных праздников в году, который отмечается в разных форматах. Например, специально ко Дню матери по всей стране проходит серия семинаров для родителей «Теория привязанности», где тренеры учебных центров Сбера помогают сотрудникам разобраться с особенностями взаимодействия с детьми на разных этапах их взросления, зонами роста и развития. На специально созданном онлайн-ресурсе для родителей сотрудники Сбера могут в любой момент получить полезный профессиональный совет от педагогов и психологов, узнать о новых проектах и активностях, посмотреть записи встреч с экспертами.
Кроме того, Сбер поздравляет с праздником не только своих сотрудниц, но и всех мам: в этот день пользователи «Сбербанк Онлайн» могут выбрать одну из тематических открыток, созданных специально ко Дню матери, дополнить ее своим текстом или выбрать готовое пожелание, и поздравить свою маму.
На сайте Сбербанка пользователи могут воспользоваться сервисом «Калькулятор детских пособий», чтобы рассчитать положенную родителям сумму пособий (не только о федеральных, но и региональных) от государства. Кроме того, на той же странице можно оформить бесплатную карту МИР для зачисления пособий.
По данным компании, у ее сотрудников 250 000 детей до 18 лет. Многие из них в рамках специальной программы «Сбер для детей и родителей» получают поддержку. А сам Сбер уже второй год подряд получает почетную премию «Выбор мам России 2020» в номинации «Лучший работодатель для мам». В Сбере регулярно проводятся мероприятия для детей, родителей и всей семьи. В 2020 было придумано несколько новых онлайн-форматов, например, челлендж «Расскажи ребенку о своей работе за одну минуту».
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