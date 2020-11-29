В Тверской области восстановлено электроснабжение, поврежденное прошедшим циклоном
13:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергетики восстановили электроснабжение в Тверской области после его отключения в домах примерно 11,4 тыс. жителей региона из-за прошедшего циклона с мокрым снегом и ветром. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства региона.
Накануне вечером специалистам удалось восстановить электроснабжение порядка 70% пострадавших потребителей. Без электричества оставались жители в Западнодвинском, Торопецком, Осташковском, Вышневолоцком и Бежецком районах.
"В Верхневолжье завершена ликвидация массовых технологических нарушений в энергосетях. В настоящее время энергетики работают по индивидуальным заявкам потребителей и глав муниципальных образований, восстанавливают нормальный режим работы сети, укрепляют ослабленные участки и устраняют опасные обледенелые деревья, ветви после воздействия обильных снежных осадков", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в регионе продолжает действовать межведомственный штаб по контролю за обстановкой, ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени.
Утром в субботу из-за прошедшего в Тверской области циклона с мокрым снегом и сильным ветром произошли отключения на электросетях, в 429 населенных пунктах региона без электроснабжения остались дома порядка 11,4 тыс. человек. Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области.
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