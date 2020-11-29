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Россия и Саудовская Аравия имеют единую позицию по сделке ОПЕК+

14:30 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители нефти в соглашении ОПЕК+, в целом придерживаются консолидированной позиции по вопросу продления действующего уровня сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года. Об этом ТАСС сообщили два источника в организации.

Один из собеседников агентства отметил, что "консенсус между Россией и Саудовской Аравией" имеется. Другой подтвердил эту информацию, но добавил, что осталось согласовать "некоторые детали и механизм" пролонгации.

Как сообщали ранее источники ТАСС, обсуждалось продление действующих параметров сокращения добычи нефти (на 7,7 млн б/с) на три или даже шесть месяцев 2021 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ должен был вынести конкретную рекомендацию для министерской встречи стран альянса по этому вопросу еще 17 ноября, но взял время для размышлений. Наконец, неформальные консультации министров комитета состоятся в воскресенье, 29 ноября, предварительно в 19:00 мск.

Министерская конференция ОПЕК+ состоится 30 ноября, когда рекомендацию мониторинга будут рассматривать только страны ОПЕК, и 1 декабря, когда решение будет приниматься уже не входящими в картель странами соглашения.

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