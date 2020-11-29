Сериал "Корона" о Елизавете II предложили сопровождать пометкой "художественный вымысел"
16:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден призвал американский стриминговый сервис Netflix ("Нетфликс") сопровождать каждую серию популярного сериала "Корона" (The Crown) о королеве Великобритании Елизавете II пояснением о том, что все это художественный вымысел.
"Это красиво сделанный художественный вымысел, так что, как и в случае с другими телевизионными постановками, Netflix должен с самого начала это пояснять. Я опасаюсь, что без этого поколение телезрителей, которые не жили в те времена, когда это происходило, могут воспринять выдумку за реальность", - заявил чиновник в воскресенье в интервью газете "Мейл он санди". По информации издания, Дауден, как ожидается, направит запрос калифорнийской компании с соответствующим требованием.
Как говорится в статье, заявление министра культуры было распространено в момент растущей в Великобритании обеспокоенности по поводу того, что сцены нового четвертого сезона популярного сериала наносят долгосрочный ущерб как британской монархии, так и наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу, в частности.
Свежий сезон серила из 10 эпизодов, выпущенный на стриминговой платформе 15 ноября, охватывает период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри.
НОВОСТИ
- 16:30 29.11.2020
- Слуцкий назвал убийство иранского физика терактом и провокацией
- 16:20 29.11.2020
- Афроамериканец впервые возведен в сан кардинала Папой Римским
- 15:20 29.11.2020
- Иранский Меджлис проголосовал за увеличение уровеня обогащения урана
- 15:10 29.11.2020
- На юге Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км
- 14:30 29.11.2020
- Россия и Саудовская Аравия имеют единую позицию по сделке ОПЕК+
- 14:15 29.11.2020
- Улицу в Тегеране переименуют в честь убитого ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде
- 13:20 29.11.2020
- История России заинтересовала иностранцев, участвующих в географическом диктанте - Шойгу
- 13:10 29.11.2020
- В Тверской области восстановлено электроснабжение, поврежденное прошедшим циклоном
- 12:23 29.11.2020
- Сбер поздравляет всех мам с Днем матери при помощи специальных сервисов, открыток и семинаров
- 12:15 29.11.2020
- За первые два часа выборов в парламент ЦИК Приднестровья отмечает низкую явку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать