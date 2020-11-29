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Сериал "Корона" о Елизавете II предложили сопровождать пометкой "художественный вымысел"

16:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден призвал американский стриминговый сервис Netflix ("Нетфликс") сопровождать каждую серию популярного сериала "Корона" (The Crown) о королеве Великобритании Елизавете II пояснением о том, что все это художественный вымысел.

"Это красиво сделанный художественный вымысел, так что, как и в случае с другими телевизионными постановками, Netflix должен с самого начала это пояснять. Я опасаюсь, что без этого поколение телезрителей, которые не жили в те времена, когда это происходило, могут воспринять выдумку за реальность", - заявил чиновник в воскресенье в интервью газете "Мейл он санди". По информации издания, Дауден, как ожидается, направит запрос калифорнийской компании с соответствующим требованием.

Как говорится в статье, заявление министра культуры было распространено в момент растущей в Великобритании обеспокоенности по поводу того, что сцены нового четвертого сезона популярного сериала наносят долгосрочный ущерб как британской монархии, так и наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу, в частности.

Свежий сезон серила из 10 эпизодов, выпущенный на стриминговой платформе 15 ноября, охватывает период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри.

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