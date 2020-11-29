Афроамериканец впервые возведен в сан кардинала Папой Римским
16:20 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск в субботу вервые возвел в сан кардинала афроамериканца - предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори. Об этом сообщила газета The Washington Post.
72-летний Грегори, как и некоторые другие будущие кардиналы, перед церемонией находился на карантине в течение 10 дней в одном из жилых домов Ватикана. При этом еду и полотенца оставляли у его двери, отмечает издание. После того, как третий тест на коронавирус показал отрицательный результат, вашингтонскому архиепископу в субботу утром разрешили отправиться на церемонию. Спустя несколько часов он стал кардиналом - духовным лицом, которое в церковной иерархии Римско-католической церкви следует непосредственно за понтификом. Этот сан даст Грегори возможность - до того, как ему исполнится 80 лет - избирать нового Папу Римского, если Франциск умрет или отречется от престола.
Как отметил Грегори в интервью The Washington Post, он надеется стать "голосом афроамериканского сообщества в ушах Папы Римского". "Среди людей, которые поздравили меня и пожелали мне всего наилучшего, друзей и коллег, я слышал: "Давно пора", - сказал Грегори, говоря о том, что афроамериканец должен стать кардиналом. - Но это также важное признание того, что афроамериканская, черная католическая община является важным компонентом более крупной, универсальной церкви".
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