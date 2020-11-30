В Приморье ледяной дождь нанес ущерба на сумму в 290 млн рублей - власти
07:50 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сумма затрат на ликвидацию последствий ледяного шторма, который прошел в Приморье 19 ноября, достигла 291 млн рублей и будет продолжать расти. Об этом на своей официальной странице в "Инстаграм" сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
"291 миллион. Это средства, которые мы потратили уже на ликвидацию [последствий] циклона. <…> Это не полностью подсчитанный ущерб, поскольку ущерб будет гораздо больше", - сказала Щербина в видеоролике.
По ее словам, благотворительная помощь в размере 30 млн рублей уже поступила от Фонда развития Дальнего Востока. Эти деньги пошли на закупку и работу дизельных генераторов, которые будут обеспечивать больницы края в случае отключения электричества, а также на средства индивидуальной защиты и обеспечение подачи кислорода больным.
В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. На вечер воскресенья без света в крае оставалось около 2 тыс. человек.
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