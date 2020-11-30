0
0
24
НОВОСТИ

В Приморье ледяной дождь нанес ущерба на сумму в 290 млн рублей - власти

07:50 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма затрат на ликвидацию последствий ледяного шторма, который прошел в Приморье 19 ноября, достигла 291 млн рублей и будет продолжать расти. Об этом на своей официальной странице в "Инстаграм" сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"291 миллион. Это средства, которые мы потратили уже на ликвидацию [последствий] циклона. <…> Это не полностью подсчитанный ущерб, поскольку ущерб будет гораздо больше", - сказала Щербина в видеоролике.

По ее словам, благотворительная помощь в размере 30 млн рублей уже поступила от Фонда развития Дальнего Востока. Эти деньги пошли на закупку и работу дизельных генераторов, которые будут обеспечивать больницы края в случае отключения электричества, а также на средства индивидуальной защиты и обеспечение подачи кислорода больным.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. На вечер воскресенья без света в крае оставалось около 2 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 30.11.2020
В разработке санкций США по "Северному потоку - 2" участвуют украинские лоббисты - СМИ
0
0
19:10 29.11.2020
Президент Армении считает необходимым создать новое правительство и изменить конституцию
0
678
18:10 29.11.2020
По делу о смерти Диего Марадоны прокуратура выдвинула обвинения в отношении личного врача
0
675
17:10 29.11.2020
В Софии прошла общенациональная акция протеста полицейских
0
724
16:30 29.11.2020
Слуцкий назвал убийство иранского физика терактом и провокацией
0
758
16:20 29.11.2020
Афроамериканец впервые возведен в сан кардинала Папой Римским
0
713
16:10 29.11.2020
Сериал "Корона" о Елизавете II предложили сопровождать пометкой "художественный вымысел"
0
752
15:20 29.11.2020
Иранский Меджлис проголосовал за увеличение уровеня обогащения урана
0
735
15:10 29.11.2020
На юге Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км
0
720
14:30 29.11.2020
Россия и Саудовская Аравия имеют единую позицию по сделке ОПЕК+
0
786

Возврат к списку