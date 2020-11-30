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В разработке санкций США по "Северному потоку - 2" участвуют украинские лоббисты - СМИ

08:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций, касающихся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты "Уолл-стрит джорнэл".

Как отмечается в материале, речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней вопросы, касающиеся взаимодействия с властями, а также Александре Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. По сведениям газеты, они уже не менее четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне", чтобы помешать сооружению газопровода. Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.

Украинцы, в частности, взаимодействовали с сенаторами США Тедом Крузом (республиканец, от штата Техас) и Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир). Согласно информации газеты, Вадич был советником Круза, а также участвовал в разработке антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil ("Эксон-Мобил") в итоге отказалась от реализации совместных проектов с "Роснефтью". По оценке издания, это привело к тому, что российская компания "лишилась доступа к важнейшим технологиям". "Эту же модель мы применили к "Северному потоку - 2", - сообщил Вадич журналистам "Уолл-стрит джорнэл".

Как отмечает газета, Гламаздин и Харченко пытались выявить "уязвимое место" в "Северном потоке - 2". Они привлекли к этой работе "базирующиеся в Киеве аналитические центры, специализирующиеся на энергетической сфере". По сведениям издания, указанные лоббисты в 2018 году посчитали, что РФ не располагает судами, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра. Они предположили, что наибольший эффект дадут рестрикции в отношении компаний, которые владеют такими судами- трубоукладчиками. Как констатирует газета, в итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas ("Оллсиз") остановила соответствующие работы.

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