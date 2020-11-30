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В Карабахе российские миротворцы развернули полевой госпиталь - Минобороны РФ

08:10 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения развернули в Степанакерте полевой госпиталь, который будет оказывать помощь населению Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения медицинского отряда специального назначения развернули в Степанакерте полевой госпиталь", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве уточнили, что модули военного госпиталя развернуты на территории аэропорта в Степанакерте.

Специалисты медицинского отряда специального назначения организуют "медицинское обеспечение миротворческого контингента" и оказание необходимой помощи населению Нагорного Карабаха. Госпиталь готов разместить до 40 человек.

В Минобороны отметили, что в регион прибыли более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 из Хабаровска в Ереван.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств, добавили в министерстве.

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