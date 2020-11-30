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Байден с сегодняшнего дня начнет получать доклады американских спецслужб

09:00 30.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Избранный президент США Джо Байден с сегодняшнего дня начнет получать доклады американских спецслужб

Так называемые президентские брифинги становятся первым этапом передачи власти, который в этот раз затянулся, поскольку действующий глава Белого дома не признает поражения.

Три недели команда Байдена не могла начать работу с действующей администрацией, чтобы войти в курс дела и обеспечить плавный транзит власти, а сам избранный президент не получал брифинги американских спецслужб, что стало прямой угрозой национальной безопасности страны. Эксперты в области нацбезопасности, в том числе бывшие чиновники, а также члены Конгресса, потребовали от Трампа начать переход власти немедленно. Джо Байден заявлял, что получает информацию из отчетов спеслужб от своего вице-президента Камалы Харрис, члена комитета Сената по разведке, который тоже брифингуют спеслужбы. В итоге на прошлой неделе, в день, когда один из ключевых штатов Мичиган официально объявил результаты выборов и победителем на них Байдена, Дональд Трамп распорядился начать процесс перехода власти. 

Вчера стало известно, что Джо Байден подвернул лодыжку, гуляя с собакой. Перелома нет, но ближайшие несколько недель ему придется носить фиксирующий ботинок.  Эхо Москвы

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