Конкурс "Детское Евровидение - 2020" выиграла исполнительница из Франции

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2020", финал которого состоялся в воскресенье в формате телемоста из-за пандемии коронавируса, выиграла певица из Франции Валентина. Она исполнила композицию J'imagine ("Я представляю себе") и получила 200 баллов.

На пресс-конференции по итогам смотра, отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы Франция провела "Детское Евровидение" в будущем году, Валентина сказала, что "это было бы прекрасно". "Я бы очень этого хотела", - сообщила она.

Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever ("Навсегда"). Третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante ("Двигайся"). Российская участница - 11-летняя петербурженка София Феськова - заняла 10-е место, исполнив песню "Мой новый день" и получив 88 баллов.

В этом году в конкурсе приняли участие представители 12 стран. Онлайн-смотр провела Польша. Выступления участников, каждый из которых пел в студии, находясь в своей стране, координировали ведущие в Варшаве. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном интернет-сайте. Как проинформировали организаторы, голоса поступили из 140 государств.

Девиз "Детского Евровидения - 2020" - "Двигай мир!" (Move the world!). На эмблеме изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана заключается в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности, тем самым двигая мир. Перед каждым выступлением демонстрировался короткий сюжет о том, как дети выражают благодарность представителям разных профессий, которые оказались на передовой во время борьбы с пандемией. Среди них были врачи, аптекари, продавцы. Россиянка поблагодарила за труд пожарных.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.