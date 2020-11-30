За оправдание теракта Брейвика жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание теракта Брейвика. Как сообщает региональное управление ФСБ, 1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или пропаганде терроризма.

Ранее следствие установило, что хабаровчанин разместил «ВКонтакте» публикацию, в которой назвал совершённые в Норвегии теракты правильными и нуждающимися в поддержке. На допросе мужчина признал вину и раскаялся.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил теракт в центре Осло, после чего расстрелял подростков на острове Утойя. От его рук погибли 77 человек, несколько десятков получили ранения. Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение. Говорит Москва