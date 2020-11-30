0
0
97
НОВОСТИ

За оправдание теракта Брейвика жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей

10:20 30.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание теракта Брейвика. Как сообщает региональное управление ФСБ, 1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или пропаганде терроризма.

Ранее следствие установило, что хабаровчанин разместил «ВКонтакте» публикацию, в которой назвал совершённые в Норвегии теракты правильными и нуждающимися в поддержке. На допросе мужчина признал вину и раскаялся.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил теракт в центре Осло, после чего расстрелял подростков на острове Утойя. От его рук погибли 77 человек, несколько десятков получили ранения. Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 30.11.2020
На пост пресс-секретаря Белого дома Байден выбрал Псаки
0
79
10:15 30.11.2020
Сбер на AI Journey покажет уникальные решения в сфере искусственного интеллекта
0
90
10:05 30.11.2020
Трамп заявил о существовании доказательств фальсификации на выборах
0
129
10:00 30.11.2020
Инфляцию будут считать на основе «миллионов» цен
0
118
09:32 30.11.2020
Теоретическую часть экзамена на права планируют изменить с учетом статистики ДТП
0
186
09:20 30.11.2020
На последней акции протеста в Белоруссии задержали около 400 человек - правозащитники
0
193
09:05 30.11.2020
Конкурс "Детское Евровидение - 2020" выиграла исполнительница из Франции
0
204
09:00 30.11.2020
Байден с сегодняшнего дня начнет получать доклады американских спецслужб
0
207
08:10 30.11.2020
В Карабахе российские миротворцы развернули полевой госпиталь - Минобороны РФ
0
222
08:00 30.11.2020
В разработке санкций США по "Северному потоку - 2" участвуют украинские лоббисты - СМИ
0
250

Возврат к списку