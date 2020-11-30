Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 338

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 338, до 2 295 654, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщили о 26 683 заразившихся.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 17 247. Всего уже вылечились 1 778 704 человека. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших снизилось с 77,6% до 77,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 39 895 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.