Задержаны двое пособников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военнослужащих в 1999 году
11:05 30.11.2020 Источник: Интерфакс
ФСБ сообщает о задержании двоих уроженцев Чечни, в 1999 году участвовавших в нападении на российских военнослужащих, в результате которого погибли 15 человек.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек",- сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанные 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба атаковали военнослужащих Минобороны России у ст. Червлённая Шелковского района Чеченской Республики. Тогда в бою погибли 15 и получили ранения 28 военнослужащих.
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