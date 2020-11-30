США готовят новые санкции против «Северного потока – 2» - WSJ

11:20 Источник: Газета.Ru

В США часть законодателей пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что эти намерения поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне и лоббируют интересы Конгресса и Белого дома с целью сорвать данный проект.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Издание пишет, что для завершения строительства газопровода необходимо судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра чем те, для которых он был спроектирован.

Новые санкции могут вступить в силу к концу года и будут нацелены на предприятия, которые будут заниматься таким переоборудованием, а также на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод, пишет издание.

Ранее появилась информация, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море. Здесь завершаются две ветки трубопроводов, которые ведут в Балтийское море от выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в Лубмине. Газета.Ru