У россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он еще недостаточен - представитель ВОЗ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень иммунитета к коронавирусной инфекции у россиян хоть и растет, но пока недостаточен, чтобы ее остановить, и в этом может помочь вакцинация. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Роспотребнадзор и другие исследовательские институты и органы ведут серологические исследования. Мы не можем говорить обо всем населении, поскольку там [представлена] репрезентативная выборка, согласно которой уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус. На это [пока] опираться не надо", - сказала представитель организации.

По словам Вуйнович, "росту иммунитета нужно помочь при помощи вакцины".