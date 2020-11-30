У россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он еще недостаточен - представитель ВОЗ
12:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень иммунитета к коронавирусной инфекции у россиян хоть и растет, но пока недостаточен, чтобы ее остановить, и в этом может помочь вакцинация. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Роспотребнадзор и другие исследовательские институты и органы ведут серологические исследования. Мы не можем говорить обо всем населении, поскольку там [представлена] репрезентативная выборка, согласно которой уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус. На это [пока] опираться не надо", - сказала представитель организации.
По словам Вуйнович, "росту иммунитета нужно помочь при помощи вакцины".
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