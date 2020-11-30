Внешний госдолг Белоруссии увеличился с начала года на 5,8%, до $18,1 млрд
12:05 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешний государственный долг Белоруссии увеличился с начала года на 5,8% и на 1 ноября 2020 года составил 18,1 млрд долларов, сообщило в понедельник министерство финансов республики.
По данным ведомства, в январе - октябре привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 2 548,9 млн долларов, в том числе 1 391,5 млн долларов - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 505 млн долларов - правительства и банков России, 500 млн долларов - ЕФСР, 89,7 млн долларов - Экспортно-импортного банка Китая, 54,7 млн долларов - МБРР, 8 млн долларов - ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).
Погашение внешнего государственного долга в январе - октябре составило 1 388,2 млн долларов, из которых 617,6 млн долларов - правительству и банкам России, 390,7 млн долларов - банкам Китая, 264,8 млн долларов - ЕФСР, 111,6 млн долларов - МБРР, 2,8 млн долларов - ЕБРР и Северный инвестиционный банк, 0,7 млн долларов - Товарно-кредитной корпорации США.
Государственный долг Белоруссии увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29,3%, а внутренний государственный долг - на 16,2%.
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